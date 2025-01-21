В Минобороны назвали самые популярные специальности в рекрутинговых центрах

В Министерстве обороны Украины назвали семь самых популярных специальностей, которые выбирают в рекрутинговых центрах. Наибольшим спросом у украинцев пользуются вакансии, связанные с БПЛА, водительскими и стрелковыми направлениями.

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В частности, 21 января в Минобороны обнародовали топ-7 групп специальностей по состоянию на середину текущего месяца. По данным ведомства, 16% выбирают специальности, связанные с БПЛА.

Еще 16% – специальность водителя. Стрелковые специальности выбирают 15% военнообязанных, штабные должности – 9%.

Еще 6% выбирают должности, связанные с артиллерией.

Должности боевых медиков, фельдшеров, медсестер и врачей предпочитают 5%;

Специальностям, связанным со связью и кибербезопасностью, – 5%.

В Минобороны также проинформировали, что в течение прошлой недели 13-19 января в центры рекрутинга обратились 1 282 человека.

Всего с начала работы центров эта цифра составляет 35 337 человек, из которых 7 800 уже стали кандидатами в ряды Сил обороны Украины.

Главное преимущество приобщиться к защите страны через рекрутинговые центры – это возможность выбрать специальность по желанию и способностям, говорит заместитель министра обороны бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Также, по его словам, будущий военный получит расширенный пакет льгот и социальных гарантий. Государственная поддержка распространяется и на членов его семьи.

"В рекрутинговых центрах подготовленные специалисты предоставят вам всю необходимую информацию о военной службе, а также осуществят сопровождение кандидата на всех этапах оформления документов", – сказал Мельник.

Всего в Украине сейчас работает 47 рекрутинговых центров.

Наибольшую активность демонстрируют жители Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Запорожской областей и Киева, рассказали в Минобороны.

Центры рекрутинга предлагают более 10 тысяч вакансий в различных военных формированиях, в том числе в ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбе и СБУ.

Все консультации по военной службе предоставляются с соблюдением условий конфиденциальности, рассказали в Минобороны.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Минобороны напомнили, что все украинцы, ранее имевшие статус "ограниченно пригодный", до 4 февраля должны пройти повторную ВВК. Это можно сделать по направлению от ТЦК, получаемого в военкомате, придя за повесткой. Если повестки не было, нужно лично обратиться в ТЦК для получения направления.

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