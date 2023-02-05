В Минобороны подтвердили обещание Израиля передать Украине технологии оповещения о ракетах и дронах

Израиль действительно планирует передать Украине технологии, связанные с разумным оповещением о вражеских ракетах и дронах. Однако когда это произойдет – неизвестно.

Видео дня

Информацию прокомментировал глава министерства обороны нашей страны Алексей Резников. 5 февраля в столице Украины Киеве он провел пресс-конференцию, передает "Укринформ".

О помощи со стороны Израиля у Резникова спросил один из журналистов. Министр подтвердил, что наша страна может получить оборудования для оповещения о воздушных угрозах.

"Это правда. Они [Израиль] нам это обещали", – сказал глава оборонного ведомства.

Напомним, что 4 февраля израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна изучит возможность передачи Украине системы противовоздушной обороны "Железный купол", но окончательный ответ он дать пока не может.

Нетаньяху также заявил о готовности начать передачу Киеву "военных средств". Что именно стоит за этой формулировкой, политик уточнять не стал.

Как писал OBOZREVATEL:

– Посол Израиля в Германии Рон Просор ранее сказал, что Иерусалим оказывает помощь Киеву в противодействии российской агрессии, "но за кулисами и гораздо больше, чем известно".

– Ранее в официальной позиции Израиля о военной помощи Украине не было и речи. Страна подчеркивала, что передавать ВСУ оружие не будет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!