В минобороны РФ четыре месяца назад ''уничтожили'' БМП Bradley, которых еще нет в Украине: в сети упомянули заявление Конашенкова. Видео

"Вторая армия мира", которая, очевидно, уже первая по количеству "двухсотых", в боях с ВСУ "уничтожила" БМП Bradley, которых еще нет на вооружении у Украины. Таким образом, Россия от "отрицательного наступления" успешно перешла к ликвидации виртуального оружия украинцев.

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В минобороны РФ еще в сентябре прошлого 2022 года заявили о якобы уничтожении российскими военными четырех американских боевых машин пехоты Bradley, поставки которых в Украину еще до сих пор не начались. Такая статистика прозвучала из уст пресс-секретаря российского ведомства Игоря Конашенкова.

К слову, в Пентагоне сообщили, что вооруженные силы Украины смогут получить американские боевые машины пехоты Bradley до конца января.

Однако это не первое лживое заявление российского минобороны. Там так же "уничтожили" HIMARS сколько, столько еще США не успели передать Украине.

Так, согласно данным российского ведомства, оккупанты с июля 2022 года по январь 2023-го умудрились ликвидировать 27 американских HIMARS. В то время, когда по состоянию на сегодняшний день Украина получила их всего 20.

Причем темпы такого уничтожения резко выросли в начале нового года.

Если в прошлом году в российских сводках периодически всплывали сообщения об одной-двух "уничтоженных установках", то 2023 год россияне решили открыть заявлениями о ликвидации четырех HIMARS за один день.

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском минобороны отчитались о том, что "уничтожили" в Украине больше HIMARS, чем США успели передать Киеву.

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