В РФ пожаловались на атаку по военному аэродрому 'Моздок': БПЛА преодолели более 1 тыс. км. Видео

Утром 8 июня в министерстве обороны России пожаловались на очередную атаку украинских дронов. В террористическом ведомстве заявили, что якобы уничтожили БПЛА над территорией Северной Осетии.

Таким образом в РФ подтвердили, что дрон преодолел расстояние как минимум в 1 тыс. км. Об атаке минобороны РФ заявило в своем Telegram-канале.

По его легенде, дрон самолетного типа якобы был уничтожен около 8:40 утра. При этом в РФ по традиции назвали удар "попыткой киевского режима совершить террористическую атаку".

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Северная Осетия-Алания", – говорится в заявлении террористического ведомства РФ.

В то же время глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что три украинских беспилотника пытались атаковать военный аэродром в Моздоке. Российский чиновник утверждает, что жертв и разрушений в результате атаки нет. О других деталях он пообещал рассказать позже.

"В Моздоке силами ПВО были сбиты три беспилотных летательных аппарата. По предварительной информации, БПЛА прилетели с украинской стороны. Их целью был военный аэродром", – заявил Меняйло.

Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия активно использует аэродром в Моздоке для нанесения ракетных ударов. На этом объекте оккупанты базируют стратегические бомбардировщики ТУ-22М3, с которых регулярно запускают крылатые ракеты Х-22 по гражданской инфраструктуре в Украине.

Напомним, 6 июня в Ростовской области России прогремела серия взрывов. После этого возник пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе. Кроме того, в РФ подтвердили, что пожар возник и на одной из нефтебаз в Белгородской области.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 31 мая ВМС в сотрудничестве с другими составляющими Сил обороны поразили нефтяные терминалы в Краснодарском крае РФ. Один из них расположен в порту "Кавказ", где также была выведена из строя паромная переправа. По этим объектам били украинский береговой комплекс "Нептун" и ударные дроны.

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