В Минобороны сказали, сколько стоит обеспечение одного солдата ВСУ

В Министерстве обороны рассказали, что стоимость содержания одного бойца Вооруженных сил Украины составляет 1,2 миллиона гривен (30 тысяч долларов). Оружие, используемое нашими защитниками, в эту сумму не входит.

Об этом в комментарии изданию Bloomberg заявил заместитель министра обороны Юрий Джигир. Именно во столько обходится украинскому бюджету содержание одного военнослужащего, сказал он.

Чиновник отметил, что стоимость мобилизационной кампании, которую проводит Украина и которая направлена на усиление истощенных подразделений, будет зависеть от ряда факторов. Это, в частности, уровень ежемесячного призыва, поступление помощи и решения касательно ротации военных.

Джигир также сказал журналистам, что Минобороны Украины сотрудничает с американскими коллегами, чтобы устранить их беспокойство по поводу того, как украинские Силы обороны хранят и размещают западные боеприпасы. Были проведены шесть инспекций на военных объектах, во время которых проверялось, как хранятся определенные виды оружия.

Добавим, что ранее премьер-министр Денис Шмигаль заявлял, что на одного военного, который защищает Украину, должно приходиться восемь человек, которые экономически обеспечат его содержание.

Как сообщал OBOZ.UA, один человек, мобилизованный на военную службу, стоит государству минимум 1,3 млн грн ежегодно, большая часть этих средств направлена на оплату труда и выплаты воинам. Исходя из этих расчетов, мобилизация дополнительных 100 тыс. человек обойдется Украине в дополнительные 130 млрд грн в год.

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