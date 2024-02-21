В Минобороны создадут приложение 'Армия+': должно лишить военных бумажной работы. Видео

Министерство обороны совместно с командой IT-специалистов разрабатывает мобильное приложение Армия+. В нем будут доступны документы и услуги для военных.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В частности, военнослужащие будут иметь стандартизированные шаблоны рапортов. Их можно будет подписать и отправить в несколько щелчков онлайн.

"Мы создаем приложение для военных. От бойцов я часто слышал жалобы на чрезмерную бумажную работу. С помощью этого приложения мы планируем оцифровать максимально все", – отметил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Кроме того, в приложении Армия+ будут:

– Электронное удостоверение защитника, упрощающее доступ к Е-услугам и боевым системам.

– Комплексная база знаний, являющаяся источником достоверной информации о прохождении службы.

– Формы обратной связи – для того, чтобы государство могло оперативно реагировать на вызовы, основываясь на реальных данных.

– Обучающие онлайн курсы для саморазвития.

"Военные ежедневно тратят кучу времени на бумажную рутину. Мы надеемся, что представления рапортов станут более удобными, после того как мы сделаем их автоматическими. Благодаря приложению, мы создадим систему, которая слышит каждого. Наше видение – боеспособное войско благодаря взаимодоверию и инновациям", – подчеркнула заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко.

Напомним, что в среду, 21 февраля, вице-премьер-министр по инновациям Михаил Федоров проанонсировал новые сервисы в приложении Действия. В частности, вскоре там появится возможность оценить предоставляемые оффлайн услуги, а также сервисы для украинцев за рубежом.

Как сообщал OBOZ.UA, приложение Действие не прошло испытание Евровидением – приложение перестало работать во время голосования. Как пояснил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, причиной тому стало то, что запросов поступило больше в 20 раз, чем в прошлом году.