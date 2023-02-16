В Молдове были обнаружены обломки ракеты после нового удара РФ по Украине. Фото

На территории Молдовы были обнаружены обломки российской ракеты. Это произошло после очередного обстрела Украины армией государства-террориста, который произошел в ночь на 16 февраля.

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Опасную находку нашли патрульные пограничной полиции SPF Larga в Бриченском районе, граничащем с Черновицкой областью Украины. Об этом сообщили в Facebook министерства внутренних дел Молдовы.

Отмечается, что правоохранители немедленно приняли меры по защите области, сообщили об инциденте Службу спасения 112, бомбтех БГП, а также Бриченскую окружную прокуратуру.

В МВД Молдовы подчеркнули, что это уже четвертый случай, когда на территории страны находят остатки ракет от обстрела Россией Украины. Во всех случаях правоохранителями были предприняты все необходимые действия по обеспечению безопасности граждан.

Напомним: Россия во время ночной атаки 16 февраля выпустила по Украине восемь крылатых ракет типа "Калибр", но ни одной из них не удалось достичь цели – Силы противовоздушной обороны сбили их все. В то же время в нескольких областях зафиксированы прилеты, ведь враг выпустил 32 ракеты из Черного моря.

К сожалению, параллельно российские оккупанты во время атаки ночью 16 февраля использовали и другие способы поражения, в частности, дроны и самолеты гражданской авиации, в результате чего есть попадание во Львовской области.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 14 февраля Молдова закрыла свое воздушное пространство для полетов гражданской авиации. По данным СМИ, в небе над страной был обнаружен неопознанный летательный аппарат;

– 10 февраля, когда во время предыдущего массированного удара по Украине был зафиксирован пролет российской ракеты над Молдовой, в стране осудили нарушение своего воздушного пространства. Там продолжают пристально следить за ситуацией.

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