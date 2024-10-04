Важно! В Молдове через порт Джурджулешты может повториться "крымская" спецоперация февраля 2014 года. Нужно немедленное превентивное реагирование Украины и Румынии.

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Згадайте – перша група "спецназу" РФ в лютому 2014 прибула 26.02.2014 в Севастополь в морський рибний порт в Камишевій бухті за день до початку окупації на звичайному старому вантажному судні типу "волго-балт".

Українські експерти по Молдові вважають, що РФ нічого серйозного не зможе зробити, щоб завадити референдуму по вступу до ЄС. Причина – начебто нема спільного кордону. Це помилка. Це не зовсім так... Бо є Дунай і порт Джурджулешти. І є (як ми й передбачали) прямі рейси з Новоросійська і Туапсе.

У липні-вересні Моніторингова група "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" зафіксувала як мінімум п'ять прямих рейсів суден з портів РФ до Джуржулешти. Чотири судна – турецьких судновласників, один – з офшорної юрисдикції... Звичайно, що кінцевим власником може бути будь-хто...

Ви скажете, що є прикордонний контроль на Дунаї з боку Румунії та України? – Це помилка... Є міжнародне морське право мирного часу, є принципи свободи транзиту. І немає нормативних документів, які б доручали прикордонним службам перевіряти, тобто оглядати такі судна в "особливий период"...

Цю ситуацію треба негайно виправляти. Пардон за емоції... На 20 жовтня 2024 року в Молдові заплановано загальнонаціональний референдум щодо того, чи має країна внести зміни до Конституції щодо членства в ЄС, щоб запобігти можливим спробам майбутніх урядів змінити курс із проєвропейського.

РФ зробить все, щоб завадити цьому. Вже робить. Достатньо почитати новини по Молдові.

І ще раз – перша група "спецназу" РФ в лютому 2014 прибула Севастополь за день до початку окупації на звичайному старому вантажному судні типу "волго-балт".

Треба негайно ввести "особливий період" для суден на Дунаї – в українській, і в румунський частині. І доручити прикордонникам в обов'язковому порядку оглядати всі приміщення і вантажі суден, що йдуть з портів РФ до порту Джурджулешти.