В Мурманской области прогремели мощные взрывы около базы Северного флота РФ: слышно было аж в Норвегии. Видео

В Мурманской области России в среду, 18 декабря, прогремели взрывы, одна из сильных вспышек попала на видео. СМИ пишут, что два взрыва было зафиксировано неподалеку от главной военно-морской базы Северного флота страны-агрессора.

Видео дня

В сети жители Североморска, Мурманска и расположенного между ними города Сафоново написали, что почувствовали взрывные волны. Российский канал "Агенство. Новости" предположил, что взрывы могли произойти на одном из многочисленных военных объектов в районе главной военно-морской базы Северного флота РФ в Североморске, а также в районах двух военных аэродромов.

Мощный взрыв в Мурманской области было слышно и в Норвегии, в частности на станции исследовательского фонда NORSAR в населенном пункте Карасйок. В то же время никакой сейсмической активности в этом районе не было зафиксировано.

Норвежское издание The Barents Observer геолоцировало место съемки – это может быть дом по улице Скальная, 9 на окраине Мурманска. Взрыв видно на расстоянии нескольких километров к северу от города.

В этом районе, утверждают авторы, находится множество военных объектов, включая военно-морскую авиабазу Североморск-1, склады и бункеры с оружием.

Североморск-1 – вторая по величине на Кольском полуострове и используется россиянами для истребителей, бомбардировщиков, а также самолетов морского наблюдения. На аэродроме также базируется эскадрилья вертолетов Ка-27.

На расстоянии 11 км от места видеосъемки, говорится в материале, находится открытый склад оружия. Это примерно в 2 км к юго-западу от конца взлетно-посадочной полосы. К северо-западу от Североморска-1 расположены несколько установок с мобильными зенитными ракетами и антеннами для РЭБ.

Ни Украина, ни Россия не опубликовали информацию о возможной атаке дрона или его уничтожении в этом районе. Североморск находится почти в 1900 километрах к северу от границы РФ с Украиной.

Как писал OBOZ.UA, ночью 18 декабря мощные взрывы прогремели в Ростове-на-Дону, местные жители сообщали о пожаре и сильном запахе дыма. По данным СМИ, есть попадание по территории завода "Ростсельмаш", который модернизирует и ремонтирует бронетехнику.

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