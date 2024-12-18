В Ростове прогремела серия взрывов: говорят о пожаре на территории завода, ремонтирующего бронетехнику. Видео

В российском Ростове-на-Дону ночью 18 декабря слышали мощные взрывы. Также местные рассказывали о пожаре и сильном запахе дыма в городе и окрестностях.

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Возможны прилеты на территории завода "Ростсельмаш", модернизирующего и ремонтирующего российскую бронетехнику. Об этом сообщают ростовские паблики, а также советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Этой ночью над Ростовом-на-Дону работало российское ПВО. Также местные примерно с 01:15 до 02:00 слышали ряд мощных взрывов, по разным данным, их было по меньшей мере 6. Минимум три звучали в районе Сельмаш, где находится предприятие "Ростсельмаш".

"На Сельмаше воняет дымом", – пишет один из местных пабликов.

Также местные каналы публиковали видео со звуком, который был слышен между взрывами: он больше похож на гул двигателя ракеты, чем на звук беспилотника.

По данным Андрющенко, на территории "занимающегося, в частности, модернизацией трансмиссии бронетехники и ее ремонтом" также видели пожар.

Он добавляет, что этот объект мог быть не единственной целью этой ночи.

"Также местные сообщали об обломках в районе Роствертрола – предприятия, производящего вертолеты. Нуждается в дополнительной верификации, но даже на уровне слухов и психологического воздействия – хорошая новость", – отметил Андрющенко.

Он добавил, что "бавовняной" выдалась ночь и для жителей Таганрога, там также работала ПВО, что "пыталась сбить то, что потом прилетело в ростовский Ростсельмаш".

Напомним, на днях в России взорвали железную дорогу возле моторного завода. Взрыв в районе города Ульяновск 14 декабря разрушил железнодорожное полотно.

Также сообщалось, что чуть ли не каждую ночь "бавовна" посещает столицу Чечни город Грозный. В частности, регулярно прилетает по местной базе ОМОНа. В последний раз была слышна стрельба и взрывы в Грозном 15 декабря.