В МВД объявили набор в ''Гвардию наступления'', которая будет освобождать Украину от оккупантов

Силы безопасности и обороны Украины продолжают усиливаться. В МВД объявили набор в штурмовые бригады, которые будут освобождать Украину от оккупантов.

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Об этом написал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в своем Facebook.

Клименко отметил, что "Гвардия наступления" – это профессиональные штурмовые бригады МВД. Команды бойцов-патриотов, стремящихся истребить врага и освободить оккупированные земли Украины.

"Национальная гвардия Украины приглашает в "Буревой", "Красную калину", "Кара-Даг", "Рубеж", "Спартан" и легендарный "Азов". Государственная пограничная служба Украины ждут желающих в бригаде "Стальная граница". А в Национальная полиция Украины – в штурмовой бригаде "Лют", – написал Игорь Клименко в своем Facebook.

Глава Нацполиции отметил, что никаких тыловых задач не будет. Только высококачественная подготовка, постоянная тренировка и участие в операциях на передовой.

"Формирование подразделений уже продолжается. Основу новых бригад составили военнослужащие и полицейские, имеющие значительный боевой опыт и героически проявившие себя на передовой. Это наши настоящие герои", – отметил Клименко.

Доукомплектуем бригады исключительно из добровольцев – высокомотивированных патриотов Украины.

Чтобы присоединиться, есть варианты:

Онлайн на storm.mvs.gov.ua

В определенных ЦНАПах, список адресов есть на сайте.

Работает и горячая линия для консультаций 0800100020.

Официальный telegram-канал.

Игорь Клименко уверен, что современная история Украины пишется сейчас. Нет времени смотреть.

"Присоединяйтесь к Гвардии наступления! Пора возвращать свое", – призвал всех достойных, глава Национальной полиции Украины.