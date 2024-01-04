В МВД рассказали, сколько уголовных производств открыто по фактам уклонения от мобилизации
Во время военного положения мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу, однако некоторые лица пытаются любым способом избежать этого ограничения, или же за вознаграждение помогают другим покинуть страну и избежать призыва. Правоохранители систематически ликвидируют такие схемы уклоняющихся.
Так, в течение почти двух лет полномасштабной войны в Украине было возбуждено около 9 тысяч уголовных дел по уклонению от мобилизации. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в эфире телемарафона "Единые новости".
"На сегодняшний день около 9 тысяч уголовных производств (открыто. – Ред.). 2600 таких материалов направлено в суд", – отметил Клименко.
Он подчеркнул, что правоохранительные органы выполняют свои обязанности согласно законодательству – это статья 336 Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что недалеко от границы с Венгрией задержали группу из 12 мужчин. Они пытались скрыться от пограничников, однако попытка оказалась неудачной.
Как сообщал OBOZ.UA, в Закарпатской области в течение 26 декабря пограничники Чопского отряда поймали 16 мужчин, пытавшихся незаконным способом пересечь украинско-словацкую границу. 13 хотели оставить Украину двумя группами, еще три шли по одному.
Напомним, что в районе села Унтиловка Раздельнянского района Одесской области поймали четырех уклонистов. Обнаружить нарушителей, которые хотели незаконно попасть в Молдову, пограничникам помог дрон с тепловизором.
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