В НАТО сказали, сколько мужчин должна мобилизовать Украина для победы в войне – The Times

По данным военной разведки и независимых наблюдателей за боевыми действиями, Украина уступает российским войскам и нуждается в значительно большем количестве пехоты и вооружения, если надеется выиграть войну. Западные чиновники считают, что страна может выдержать как минимум еще один год войны при нынешних темпах истощения.

Об этом сообщает газета The Sunday Times. Западные военные источники считают, что украинская армия количественно уступает по личному составу и вооружению на большинстве, если не на всех, участках линии фронта, включая районы Лимана и Северска, а Россия продолжает продвигаться к Славянску и Краматорску.

Что должна сделать Украина для победы над РФ

Эксперты считают, что Кремль готов обменять большое количество пехоты в рамках стратегии "мясорубки" на продолжение продвижения, отчасти потому, что имеет большой запас резервов. Несмотря на потери, президент России Владимир Путин избегал национального призыва, полагаясь на финансовые стимулы, включая денежные бонусы, налоговые льготы, списание долгов и другие льготы.

По данным американского Института изучения войны (ISW), отключение Starlink ослабило возможности России использовать беспилотники, что позволило Украине вернуть себе до 200 квадратных километров территории в восточной части Запорожской области. В обмен на свои постепенные территориальные достижения Москва пожертвовала значительным количеством пехоты.

Высокопоставленный источник в британском оборонном ведомстве заявил, что лучшим сценарием для России будут еще 18 месяцев войны и дополнительные 500 000 жертв для захвата остальной части Донецкой области. Скорость продвижения российских войск составляла всего 70 метров в день в течение полуторагодичного наступления на Покровск и Мирноград, что является более медленным продвижением, чем любая армия за более чем 100 лет войны, включая битву на Сомме.

Офицер ВСУ в Покровске на правах анонимности заявил, что нехватка человеческих ресурсов влияет на способность армии проводить операции.

"Нам нужно больше пилотов для наших команд беспилотников и больше пехоты для их прикрытия", – сказал он.

Бывший верховный главнокомандующий сил НАТО в Европе Филип Бридлав добавил, что для России лучшим вариантом будет обратиться к КНДР за вспомогательными силами.

Потребности Киева

Бридлав также отметил, что Украина доказала, что "когда им дают возможность наносить глубокие и точные удары по России, они очень хорошо ее используют". В то же время экс-премьер Великобритании Борис Джонсон призвал немедленно развернуть небоевые войска.

"Если мы можем иметь план по развертыванию войск на местах после войны, после того, как Путин соизволит заключить прекращение огня, то почему бы не сделать это сейчас?", — говорит он.

"Коалиция желающих" уже согласилась развернуть около 7000 солдат в Украине, чтобы обеспечить гарантии безопасности любого потенциального прекращения огня, однако высокопоставленный военный источник в НАТО оценивает, что для победы или существенного перелома против российского вторжения Украине понадобится не менее 250 000 дополнительных солдат и значительно более мощное оружие.

Напомним, ранее стало известно, что Украина и НАТО планируют создать специальную систему для тайного обмена информацией, которой сейчас между сторонами не существует. Этот инструмент должен обеспечить закрытый и мгновенный обмен данными между украинским оборонным ведомством и органами НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Германии указал на реальные вызовы и угрозы современности для Альянса. Это"возрождение терроризма на юге Европы","российский ревизионизм на востоке", который происходит "в сотрудничестве с Китаем, Ираном и Северной Кореей", а также подготовка Москвы и Пекина к возможным действиям в Арктике.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!