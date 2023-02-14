В НАТО заявили, что у России нет сил для нападения на Украину с непризнанного Приднестровья

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ сказал, что страна-агрессор Россия в данный момент не имеет сил и ресурсов, чтобы совершить нападение на Украину с непризнанного Приднестровья. Эта территория "откололась" как раз при военной поддержке РФ.

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Об этом Джоанэ рассказал на Мюнхенской конференции по безопасности в понедельник, 13 февраля. По его словам, у российских оккупантов нет сил окружить Украину сзади, захватить Одессу, а затем получить наземный коридор к западному Приднестровью.

В то же время, представитель НАТО, отметил, что Кремль пытается подорвать демократический строй в Молдове. В частности, РФ препятствует европейскому курсу страны.

"Они пытаются работать с разногласиями, которые существуют в этой стране. Они пытаются подорвать лидерство Майи Санду", – подчеркнул он.

Джоанэ добавил, что у России нет "ни намерения, ни возможности начать войну против НАТО".

"У нее достаточно проблем в Украине, и мы должны помочь Украине создать как можно больше проблем для России. Мы должны быть очень внимательными и избегать риска эскалации", – сказал заместитель генсека НАТО.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский не исключает вероятности удара по нашей стране со стороны Приднестровья. Однако он предупредил жителей временно оккупированных территорий Молдовы, что наши воины не оставят без ответа подобные провокации.

Он выразил надежду, что все же в Молдове не произойдет дестабилизации

Ранее директор Службы разведки и безопасности Молдовы Александр Мустяце заявил, что Россия намерена вторгнуться в страну. Произойти это может уже в 2023 году. По его словам, дальнейший ход ситуации будет зависеть от войны в Украине. Он добавил, что анализируются несколько сценариев, в которых Москва попытается включить наземное вторжение через север Украины в направлении Молдовы.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший глава разведки Молдовы Юрий Бричаг сказал, что вмешательство Кремля проявляется в виде энергетического шантажа и действий "пятой колонны". У власти Молдовы до сих пор много российских агентов влияния, тормозящих путь государства в Европу.

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