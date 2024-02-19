В НАТО заявили, что Запад был 'слишком оптимистично настроен' относительно хода войны в Украине в 2023 году - FT

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр выразил мнение, что Запад ранее был "слишком оптимистично настроен" относительно хода войны России против Украины в 2023 году. По его словам, на Западе считали, что "если предоставить украинцам необходимые боеприпасы и подготовку, они одержат победу".

Его высказывание цитирует Financial Times. Однако теперь, по его словам, страны Запада должны "воздерживаться от чрезмерного пессимизма в 2024 году".

"Сам факт, что Украина все еще является суверенным государством, и что украинцы вернули себе 50% того, что россияне забрали в 2022 году, является отличным", – заявил Бауэр.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна будет поддерживать Украину до победы. Иначе победа над Украиной Путина будет побуждать и других диктаторов к аналогичным действиям.

Как сообщал OBOZ.UA, в Италии заявили, что обязательно Украина должна войти в состав НАТО. Однако она не может вступить в Североатлантический альянс, пока находится в состоянии войны с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни на Мюнхенской конференции безопасности.