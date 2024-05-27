В небе над Украиной 'засекали' странные самолеты: что происходит и возможно ли возобновление полетов

Вечером 22 мая над территорией Украины якобы пролетел пассажирский самолет. В Украине объяснили, что произошел сбой и что было на самом деле.

Об этом полете пассажирского самолета над территорией Украины сообщил мониторинговый сайт Flightradar, который в режиме реального времени отслеживает перемещение летательных аппаратов по всему миру. Издание OBOZ.UA разбиралось в ситуации.

По данным сервиса, самолет появился на радаре примерно в 21:30 22 мая. Согласно информации, речь идет о пассажирском "Боинге" компании "Turkish Airlines". Он появился на радаре возле Белой Церкви и через полчаса приземлился недалеко от Винницы. Следовательно, если этот полет действительно состоялся, то он был внутренним.

По данным Flightradar, пассажирский самолет Boeing 737-800 с бортовым номером THY3901 принадлежит турецкой компании Turkish Airlines. По информации из открытых источников, в ночь на 23 мая он действительно совершал полет вблизи Украины. Однако самолет летел не из Белой Церкви, а из Румынии в Анталию, и этот рейс успешно завершился утром.

Журналисты издания " Телеграф " связались с госпредприятием "Украэрорух", отвечающим за обслуживание воздушного пространства над Украиной, и получили комментарий от руководителя Андрея Ярмака. Он сообщил, что произошел технический сбой в работе Flightradar.

Отметим, что с тех пор как воздушное пространство над Украиной закрыто для гражданской авиации, это уже второй случай, когда Flightradar сообщал о полете пассажирского самолета над Украиной.

Так, 23 июня 2023 года мониторинговый сайт Flightradar24 зафиксировал, что польский пассажирский самолет залетел в закрытое из-за полномасштабной войны воздушное пространство Украины. Он пролетел над Закарпатской областью, облетая грозовой фронт. В Enter Air подтвердили инцидент и заявили, что все произошло по процедурам безопасности.

Также сообщалось, что Норвежский чартерный самолет с пассажирами, направлявшимися в Турцию, пролетел над Украиной 25 июля 2023 года. Самолет Airbus A320-200, принадлежащий авиакомпании BBN Airlines, направлялся в Анталию через Украину. В самой компании на словах не говорят, что летели через Украину.

Восстановление авиасообщения в Украине

С начала полномасштабного вторжения России воздушное пространство над Украиной закрыто для гражданских самолетов. Поэтому вопрос возобновления полетов в Украине становится все более актуальным, а требования к этому процессу определяются несколькими ключевыми факторами. Один из них – эффективная система противовоздушной обороны, которая обеспечит безопасность полетов.

Директор Международного совета аэропортов Европы (ACI EUROPE) Оливье Янковец заявил, что авиасообщения в Украине могут быть возобновлены до конца 2024 года.

"Я бы на это надеялся. С высокой вероятностью думаю, что да. Несмотря на военные риски Украина не останавливает поезда, а они очень медленные в отличие от самолетов. Однако все почему-то решили, что авиация более опасна. Это не совсем правильно с точки зрения оценки рисков Тем более что есть технологии, как сделать полеты даже в нынешних условиях безопасными", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что для этого следует убедиться, что система противовоздушной обороны функционирует должным образом. Кроме того, нужно решить вопрос со страховыми компаниями.

Ранее сообщалось, что Украина ожидает поступления истребителей F-16 от западных партнеров. Так, президент Украины Владимир Зеленский в среду, 8 мая, побеседовал с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен. Они обсудили решения, которые помогли бы ускорить передачу Украине самолетов F-16.

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