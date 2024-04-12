В несколько областей Украины посетят дожди и грозы: где прогнозируют непогоду

В пятницу, 12 апреля, в юго-восточных областях Украины днем возможны небольшие кратковременные дожди. На другой территории будет облачно, но с прояснениями.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. Осадков по всей территории страны синоптики не прогнозируют.

Отмечается, что только в юго-восточных областях днем возможны небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер преимущественно северо-западный, до 10 м/с. Температура ночью до 13°С.

В северной и северо-западной частях 4-9°С, днем воздух прогреется до 20°С. В южных, восточных, большинстве центральных областей и в Крыму 21-26°С. В Карпатах ночью 3-8°С тепла, днем до 15°С.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили о пожарной опасности. Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения огня в экосистемах, при наличии источников возгорания (открытого огня). Поэтому 12-14 апреля в Украине кроме Крыма, Закарпатской, Волынской, Ровенской и Житомирской областей, ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, март 2024 года занял 12 место в рейтинге самых теплых с начала наблюдений. Среднемесячная температура воздуха выше климатической нормы на 2,3°С, а в конце месяца зафиксировали два рекорда.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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