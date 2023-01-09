В Николаевской области приземлили вражескую ''птичку'': оккупанты пытались провести разведку

Российские оккупационные войска активно используют беспилотные летательные аппараты для ведения воздушной разведки в Николаевской области. Однако украинские воины прицельно их уничтожают.

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Утром 9 января очередной вражеский БПЛА был уничтожен на подлете к Очаковскому порту. Об этом сообщили в Воздушном командовании "Юг".

"На Николаевщине враг продолжает проводить воздушную разведку с применением беспилотных летательных аппаратов, а подразделения воздушного командования "Юг" точно их уничтожают. Так, 09 января, около 09.00, на подлете с моря к Очаковскому порту силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг "ликвидирован российский ударно-разведывательный беспилотник оперативно-тактического уровня", – говорится в сообщении.

Аналогичный БПЛА, добавили в ДК "Юг" защитники Николаевщины приземлили 7 января.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, сколько ракет и дронов осталось у России.

По данным украинской разведки, на 6 января у РФ осталось лишь 11% от ее запасов баллистических ракет "Искандер" – 92 шт., 9% "Калибров" – 59 ракет и 16% ракет Х-101 и Х-555 – 118 шт. .

У оккупантов по-прежнему остается много тактических ракет. Сейчас у них есть 326 "Ониксов", 312 ракет Х-29, Х-31, Х-35, Х-58 и Х-59. Больше всего у захватчиков ракет С-300 – 6672 шт.

Также у РФ осталось 90 иранских дронов-камикадзе: 12% из партии в 750 единиц.