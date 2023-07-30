В Николаевской области уничтожили российский разведывательный дрон 'Мерлин-ВР'

Защитники украинского юга накануне, 19 июля, уничтожили российский разведывательный БПЛА "Мерлин-ВР". Вражескую "птичку" приземлили в Николаевской области.

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В то же время российские войска били из артиллерии по Очакову. О том, как прошли минувшие сутки в Николаевской области, рассказал глава Николаевской областной военно-гражданской администрации Виталий Ким.

Благодаря точности сил противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" накануне у россиян стало на один БПЛА меньше.

"Вчера, 29 июля, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" в Николаевской области был уничтожен разведывательный "Мерлин-ВР", – рассказал Ким.

Также он добавил, что 29 июля враг трижды бил из артиллерии по Очакову.

"В 11:04 и 11:39 враг наносил артиллерийские удары по городу Очаков Очаковской громады. Пострадавших нет. Также вчера, 29 июля, в 10:10 враг произвел артиллерийский обстрел акватории Очаковской громады. Пострадавших нет", – сообщил глава Николаевской ОВА.

На остальной территории Николаевщины, по его словам, сутки прошли относительно спокойно.

Напомним, накануне российские войска атаковали ракетами Сумы. Попали в учебное заведение, есть погибший и раненые.

Также взрывной волной поврежден Сретенский храм в Сумах: повреждена кровля купола, выбиты окна в храме и церковном помещении воскресной школы.