В Никополе в результате вражеского удара пострадали четыре человека: появились подробности. Фото

В результате атак войск РФ по Никополю Днепропетровской области 1 мая пострадало минимум четыре человека. Есть поврежденная инфраструктура, в том числе медицинское учреждение и школа.

Враг открывал огонь по городу из артиллерии, также ударил дроном-камикадзе. Информацией о последствиях обстрелов (по состоянию на 14:40 среды) поделился в Telegram руководитель Днепропетровской ОГА (ОВА) Сергей Лысак.

Он рассказал, что двое раненых попали в больницу в состоянии средней тяжести. Это 47-летний мужчина и 27-летняя женщина.

Еще двоим потерпевшим, мужчине 44 лет и женщине – 43-х, предоставили необходимую медицинскую помощь, но не госпитализировали.

"Изувечены несколько отделений местной больницы и "скорая". Повреждены школа и спортивная площадка. Побито семь частных домов, шесть хозяйственных построек. Задело опоры уличного освещения и линии электропередач. Загорелось авто", – описал чиновник последствия российских ударов по городу.

Как писал OBOZ.UA, около 10:00 1 мая оккупанты ударили по поселку Золочев недалеко от Харькова. Погибли два человека, еще шесть получили ранения, среди которых 11-летний мальчик.

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