В Новотроицком на оккупированной Херсонщине подорвали машину главного местного полицая: что известно

Во вторник, 7 октября, в поселке Новотроицкое Генического района Херсонской области подорвали автомобиль главного местного полицая Сергея Ляшко. Он выжил, однако в результате взрыва коллаборанту оторвало ногу.

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Об этом сообщает Центр журналистских расследований, ссылаясь на собственные источники. Подрыв авто произошел в первой половине дня, после чего оккупанты перекрыли все улицы и объявили о поиске "террористов".

Россияне начали проверять всех прохожих и тех, кто передвигается на автомобилях. "Российских военных здесь прямо сейчас куча. Ищут "террористов", – рассказали собеседники Центра.

Поддерживающие оккупацию местные паблики подтвердили информацию о подрыве машины, в которой находился Ляшко. Это произошло возле магазина "Троя", в результате детонации предатель получил минно-взрывную травму. По информации жителей Новотроицкого, Сергей Ляшко подорвался в авто, которое он "отжал" у законных владельцев.

По данным из оккупационных реестров, Ляшко Сергей Владимирович возглавляет оккупационное отделение полиции Новотроицкого. Коллаборант родился 5 декабря 1990 года, он является уроженцем села Громовка. Ляшко окончил Харьковский национальный университет внутренних дел, после чего работал участковым в Геническом районе.

Уже во время оккупации он вернулся в Новотроицкое, где сначала работал "заместителем начальника полиции общественной безопасности".

"По словам местных, Сергей Ляшко причастен к похищениям и пыткам своих коллег-полицейских и угрожает их родным, которые остаются в оккупации. Очевидно, благодаря своей самоотверженной службе на оккупантов его повысили в должности. На сторону врага перешли и другие члены семьи Сергея Ляшко, в частности, законный староста села Громовка Ляшко Сергей Иванович", – говорится в статье.

Как сообщал OBOZ.UA, в оккупированном Энергодаре утром 4 октября взорвался автомобиль, в котором находился военный преступник, коллаборант Андрей Короткий – он скончался в больнице. Короткий занимал должность "начальника физической охраны" захваченной россиянами Запорожской АЭС.

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