В Одессе на пляже нашли мину, ее обезвредили пиротехники. Фото и видео

В Одессе на одном из пляжей в четверг, 29 февраля, обнаружили взрывоопасный предмет. На место вызова прибыли пиротехники ГСЧС и идентифицировали якорную речную мину.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области. Пиротехники ГСЧС обезвредили ее на побережье Черного моря.

"Вчера на одном из пляжей Одессы был обнаружен взрывоопасный предмет. На место вызова прибыли пиротехники ГСЧС и идентифицировали якорную речную мину. Сегодня боеприпас был контролировано уничтожен", – сообщили в ГСЧС.

Эксперты по пиротехнике подчеркивают, что в случае обнаружения подозрительного или взрывоопасного предмета необходимо избегать контакта с ним. Рекомендуется отойти на безопасное расстояние, немедленно сообщить оперативным службам и подождать прибытия специалистов по пиротехнике, которые извлекут и уничтожат опасную находку.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области от подрыва на мине погибли двое гражданских мужчин 32 и 19 лет. Трагедия произошла 25 февраля у населенного пункта Большие Проходы. Взрыв раздался около 16:00 воскресенья. Спасти мужчин не удалось.

Как сообщал OBOZ.UA, взрывотехники полиции уничтожили боевую часть вражеского "Шахеда". Дрон-камикадзе был сбит силами украинской противовоздушной обороны на подступах к Киеву. Жителей региона еще раз призвали не игнорировать воздушную тревогу.

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