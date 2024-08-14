В Одессе слышали сильный взрыв: есть прилет

В Одессе вечером среды, 14 августа, раздался взрыв. К этому времени в области была объявлена воздушная тревога.

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О взрыве сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов. В свою очередь, в Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения россиянами баллистического вооружения.

" В городе слышен взрыв! Будьте в безопасных местах", – отметил Труханов. Также, по его словам, есть информация о повторном пуске баллистики.

В Воздушных силах предупредили об угрозе применения оккупантами баллистического вооружения из Крыма и скоростной цели в направлении Одесской области.

В 19:58 раздался отбой воздушной тревоги, продолжавшейся с 19:30.

По словам спикера Украинской добровольческой армии "Пивдень" Сергея Братчука, враг атаковал город из временного оккупированного Крыма, предварительно, ракетой "Искандер-М". Он подтвердил, что в городе есть попадание; там сейчас работают все соответствующие службы.

Относительно каких-либо ранений информации нет.

Братчук выразил надежду, что партнеры Украины наконец-то позволят "бить по кацапии так, как они того заслуживают".

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 11 августа в Одессе также раздался взрыв во время воздушной тревоги. Российские оккупанты ударили по городу баллистикой.

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