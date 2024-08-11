В Одессе раздался взрыв: была объявлена угроза баллистики

К вечеру 11 августа в Одессе раздался взрыв во время воздушной тревоги. Российские оккупанты ударили по городу баллистикой.

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Об атаке сообщил в Telegram городской голова Геннадий Труханов. Он призвал горожан находиться в укрытиях.

Напомним, утром 11 августа россияне в очередной раз атаковали Краматорск в Донецкой области. В результате вражеской атаки в городе пострадали восемь мирных жителей. Путинские войска ударили по жилой застройке и территории предприятия.

Повреждены 42 частных дома, 19 многоэтажек, пять коммунальных предприятий, семь частных предприятий и объект инфраструктуры. Также – торговые помещения, автотранспорт.

Кроме того, в результате российской ракетной атаки ночью 11 августа в Броварском районе Киевщины погибли мужчина и ребенок, оказавшиеся под завалами дома. Еще три мирных жителя пострадали. В трех районах области разрушен и поврежден ряд домов и автомобилей.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 11 августа оккупанты устроили обстрел Херсона и области, в том числе и применили БПЛА. В результате атак погибла 93-летняя женщина, еще три человека получили ранения.

– Оккупанты ударили из артиллерии по Очакову Николаевской области. В результате вражеского обстрела ранения получили четверо мирных жителей. Также в результате повреждены семь частных домов и линия электропередачи.

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