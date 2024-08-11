Враг бил из артиллерии: в результате удара по Очакову на Николаевщине пострадали четыре человека

Российская оккупационная армия нанесла артиллерийские удары по Очакову Николаевской области. Вследствие вражеского обстрела ранения получили четверо мирных жителей.

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Также в результате повреждены семь частных домов и линия электропередачи. Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

Путинские войска ударили по прибережному населенному пункту 10 августа около 14:30. В результате обстрела на территории одного из домов возник пожар. Кроме того, произошло возгорание двух хозяйственных построек и сухой травы. Все пожары были оперативно ликвидированы.

По уточненным данным, травмированы четыре человека – две женщины 70 и 73 лет и двое мужчин 44 и 69 лет. Женщина 70 лет госпитализирована в Николаев в тяжелом состоянии.

Также враг наносил артиллерийские обстрелы по Куцурубской громаде. В результате в селе Ивановка поврежден частный дом. Пострадавших нет.

Кроме того, россияне дважды атаковали село Днепровское Куцурубской громады FPV-дронами. В результате одной из атак повреждены частный дом и гражданский автомобиль. Также произошло возгорание сельскохозяйственной техники, которое было оперативно ликвидировано. В результате обстрелов ранены двое мужчин.

Напомним, утром 11 августа российская террористическая армия совершила очередной обстрел Краматорска Донецкой области. Вследствие вражеской атаки в городе пострадали мирные жители.

Ранее сообщалост, что в результате удара российской армии по торговому центру в Константиновке 9 августа погибли двое детей. Эксперты идентифицировали тела девочек 9 и 11 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварском районе Киевщины мужчина и ребенок погибли в результате российской ракетной атаки ночью 11 августа. На жилые дома упали обломки сбитой вражеской ракеты и люди оказались под завалами.

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