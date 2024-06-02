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В Одессе во время тревоги прогремел взрыв

Дарья Дурова
War
1 минута
2,1 т.
Взрыв в Одессе

В Одессе 2 июня прогремел взрыв во время воздушной тревоги. Предварительно, в городе был прилет баллистической ракеты.

Тревога в Одесской области была объявлена в 11:40. Всего за несколько минут после этого был взрыв. Это подтвердил в своем Telegram-канале мэр Геннадий Труханов. Он призвал одесситов находиться в укрытиях до отбоя.

Воздушные силы ВС Украины заявляли об угрозе применения врагом баллистического вооружения, а затем зафиксировали скоростную цель, которая двигалась на Одесщину.

В Одессе во время тревоги прогремел взрыв

Местные интернет-паблики сообщали, что после прилета в небо поднялся дым. Пользователи предполагали, что захватчики могли совершить пуск ракеты из территории временно оккупированного Крыма.

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