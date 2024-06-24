Оккупанты нанесли удар по Одессе: возник пожар, есть пострадавшие. Фото и видео

Утром в понедельник, 24 июня, оккупационные войска России атаковали ракетами Одессу. Работали силы ПВО, однако есть и попадание, в результате которого вспыхнул сильный пожар и пострадали люди.

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О громком звуке в городе сообщил мэр Геннадий Труханов. Правоохранители опубликовали кадры с места прилета.

Глава ОВА Олег Кипер подтвердил, что в результате российской атаки зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре в облцентре.

"Сейчас уже известно о пострадавших, которым оказывается медицинская помощь, их количество уточняется. Продолжается ликвидация пожара", – сообщил он.

В Патрульной полиции региона отметили, что на месте удара экипажи регулируют дорожное движение и обеспечивают беспрепятственный проезд спецтранспорта.

Заметим, что Воздушные силы ВСУ после 07:50 предупредили о пусках врагом ракет: одна летела курсом на Николаев, вторая – через Баштанский район северо-западнее. Затем ракеты продолжили движение в направлении Одесской области.

"Держат курс на Одессу/Одесский район!" – добавили в ВС в 08:00, а через несколько минут в областном центре раздался взрыв.

Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" и глава общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук заявил о боевой работе ПВО.

Одесские паблики опубликовали кадры черного дыма в городе, заявляя, якобы речь идет о прилете. В то же время добавили, что одну ракету сбили. Вслед за этим тревогу в регионе и для юга отменили.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 июня Россия ударила по Одесщине баллистической ракетой "Искандер-М" с территории временно оккупированного Крыма. В ходе атаки пострадала рекреационная инфраструктура.

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