В Одессе жила несколько лет и любила фотосессии: что известно о погибшей во время российской атаки Олесе Десятник

Во время массированной российской атаки утром 29 декабря прошлого года в Одессе погибла 28-летняя Олеся Десятник. Ее тело обнаружили только через несколько часов.

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Девушка была родом из Запорожской области, в Одессе жила уже давно.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Любила фотосессии и путешествия

Свой последний день рождения Олеся Десятник отметила 19 декабря, ей исполнилось 28 лет. Незадолго до этого она сделала свою последнюю фотосессию. Девушка очень любила фотографироваться и фотографировала сама.

Своему фотографу она написала: "Ты моя находка, уверена, это не последняя наша съемка".

Она часто путешествовала и снимала красивые пейзажи и города. На ее страничке в Instagram их можно посмотреть и сейчас. Только владелицы всех этих красивых снимков уже нет. Рано утром 29 декабря российская ракета попала в дом, где жила Олеся вместе со своим супругом.

Муж каким-то чудом сумел выбраться из разрушенной квартиры, а тело Олеси нашли уже позже.

В Одессу переехала несколько лет назад

В Одессу Олеся переехала уже давно, после окончания Запорожского института экономики и информационных технологий. Сама она родом из поселка Мирное Мелитопольского района Запорожской области.

Как рассказала одна из бывших коллег девушки, Олеся работала в Одессе помощником бухгалтера.

"Она рассказывала, что переехала сюда из Мелитополя на работу. Тут она вышла замуж. У них с мужем была собака. И они снимали квартиру именно в этой многоэтажке. Леся была очень жизнерадостной, веселой, общительной. Всегда была очень красивой", – вспоминает коллега.

В начале карантина в 2020 году на предприятии произошло сокращение и Леся нашла себе другую работу. Но с бывшими коллегами поддерживала отношения, иногда они встречались в кафе.

"Я помню, что до вторжения она постоянно ездила домой к родителям. Но когда началась полномасштабная война, то ее родные не смогли выехать. Я спрашивала ее, как они там, главное, чтобы все были живы", – говорит знакомая.

Увлекалась спортом и следила за собой

Последний раз друзья поздравляли Олесю с днем рождения 19 декабря. Она была счастлива.

А в день, когда Россия совершила массированную атаку на Украину, знакомой написали, что ракета попала в дом Олеси.

"Я сначала не поверила, думала, что ошибка. Написала ей в соцсети, но она не ответила. От друзей узнала, что ее ищут, а потом нашли. Все, кто ее знал, стали писать. Никто до сих пор не может поверить в то, что это случилось с ней", – с горечью рассказывает девушка.

По словам знакомых, Олеся всегда выглядела красиво и много работала над собой. Ходила в спортзал, тренировалась. Следила за своим питанием, хотя любила сладкое.

Еще у них в квартире жил любимый пес породы ротвейлер.

Всего 29 декабря во время российского массированного удара по Украине пострадали 18 населенных пунктов в 10 областях. Погибли 53 человека.