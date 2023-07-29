В Одессу прибыла миссия ЮНЕСКО для оценки ущерба от ракетных ударов РФ. Фото

29 июля в Одессу прибыла делегация миссии ЮНЕСКО. Целью их приезда является осуществление комплексной оценки ущерба, нанесенного культурным и религиозным объектам во время российских ракетных ударов с 19 по 23 июля.

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Об этом сообщили в горсовете Одессы. Так, во время ракетной атаки окупантов, состоявшейся ночью 23 июля, было повреждено 25 памятников архитектуры.

Следует отметить, что исторический центр Одессы имеет статус защищенной ЮНЕСКО территории.

"Работа начата. Миссия будет фиксировать последствия атак россиян, все будет документировать", – сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Ранее ЮНЕСКО анонсировала направление своей делегации в город с целью проведения предварительной оценки ущерба, нанесенного культурным объектам во время атаки.

Напомним, что депутаты ВРУ обратились в ЮНЕСКО с призывом лишить Россию членства в организации. Призыв был озвучен от имени всего украинского народа, за проголосовало 296 народных депутатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, по подсчетам ЮНЕСКО, ущерб культурному наследию Украины от войны превысил $2,5 млрд по состоянию на 24 февраля 2023 года. Отмечалось, что наиболее пострадала Харьковская область.

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