В Офисе генпрокурора приступили к проверке заявлений 'вагнеровцев' об убийствах украинских детей

На одном из каналов в мессенджере Telegram было опубликовано интервью с участниками ЧВК "Вагнер", в котором они признались в совершении убийств гражданских лиц, включая детей, а также военнослужащих Вооруженных сил Украины. Информация о возможных преступлениях, совершаемых командирами и участниками группировки "Вагнер", находится в процессе проверки в офисе генерального прокурора.

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Сведения о фактах, изложенных в интервью, были внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 438 Уголовного кодекса Украины, которая касается нарушения законов и обычаев войны. Описанные обстоятельства будут тщательно проверены в рамках уголовного производства, и будет дана соответствующая правовая оценка. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Сообщается также, что Офис генерального прокурора осуществляет процессуальное руководство в ряде уголовных производств, связанных с действиями представителей частных военных компаний, участвующих в боевых действиях на стороне Российской Федерации. Данные производства находятся на стадии досудебного расследования, которое проводят следователи Службы безопасности и Национальной полиции Украины.

Осуществляется проверка участников так называемых ЧВК на возможную причастность к ведению агрессивной войны, посягательства на территориальную целостность Украины, а также на совершение военных преступлений на оккупированной территории Украины, включая убийства, жестокое обращение с военнопленными и гражданским населением, а также ограбления.

В ходе расследований сообщено о подозрении руководителю так называемого ЧВК "Вагнер" и руководителю одного из его подразделений по фактам ведения агрессивной войны и посягательства на территориальную целостность Украины (ст. 437, ст. 110 УК Украины). Отдельным участникам – по фактам убийств и жестокого обращения с гражданским населением (ст. 438 УК Украины).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 17 апреля российская правозащитная организация Gulagu.net обнародовала более чем часовой фильм с показаниями двух экс-командиров ПВК "Вагнер" о преступлениях "вагнеровцев" в Украине. Оба уверяют, что самые жестокие преступления совершались по личному приказу и полному одобрению Евгения Пригожина.

Один из наемников среди прочего признался, как в Бахмуте в феврале 2023 года они расстреляли "людей 23-24, с десяток из них – подростки 15-17 лет". Людей убили якобы из-за татуировок, когда они вышли из подвалов, поверив уверениям, что им ничего не угрожает.

Второй наемник также признался в убийствах детей в Украине, совершенных 18 марта этого года в Бахмуте. По его словам, он получил команду уничтожить всех в подвале 9-этажки и выполнил ее. Он утверждает, что в подвале находились "человек 300-400, среди которых около 40 детей".

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