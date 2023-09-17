В оккупированной Феодосии слышали взрывы, в районе нефтебазы перекрыли дорогу – СМИ

Утром 17 сентября во временно оккупированной Феодосии прогремел мощный взрыв. Одни источники утверждают, что "бавовна" накрыла город в 10 часов, а другие – в 12:00.

Об этом сообщили местные СМИ из-под аннексии Москвы. В результате инцидента силовики перекрыли трассу для въезда на нефтебазу – стратегический объект для региона.

Жители Феодосии забили тревогу. Подобные происшествия в Крыму в последнее время – явление крайне привычное, но не реагировать на него россияне просто не в состоянии.

Напомним, в СНБО подчеркнули, что украинские войска продолжат уничтожать вражеские объекты во временно оккупированном Крыму. ВСУ будут наносить удары, пока враг не покинет аннексированный полуостров.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в конце августа в Феодосии звучали взрывы. Российские захватчики заявили, что около города ПВО якобы сбила крылатую ракету.

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