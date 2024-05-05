В оккупированном Бердянске подорвали авто с предателем, работавшим в колонии. Фото и видео

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области днем 5 мая прогремел взрыв. Украинские партизаны передали "привет" очередному предателю, работавшему в созданной оккупантами "исправительной колонии": его взорвали в автомобиле.

Предатель умер на месте. О возмездии, настигнувшем предателя, пишут российские пропагандисты.

"В Бердянске взорвали машину сотрудника исправительной колонии — он погиб на месте. Предварительно, самодельную бомбу заложили под днище автомобиля. СК возбудил уголовное дело, сотрудники опрашивают очевидцев", – написал один из Z-пабликов.

Пропагандисты также сообщают, что "следователи изъяли фрагменты и составные части взрывного устройства".

"Проводятся судебные экспертизы, допрашиваются очевидцы происшествия. Возбуждено уголовное дело по факту убийства общеопасным способом", – заявили в российском Следкоме.

Взрыв в оккупированном городе, по свидетельствам очевидцев, прозвучал после 9 часов утра. Он, сообщали бердянцы, был одиночным и очень громким. После взрыва в воздухе появился отчетливый запах горелой резины.

Местные пророссийские паблики также писали о "теракте" и "подорванном автомобиле" то ли с "человеком", то ли с "людьми".

Имя предателя пока неизвестно. Проукраинские же паблики Бердянска утверждают, что он работал в созданной оккупантами пыточной и, вероятно, был напрямую причастен к издевательствам над украинскими патриотами.

Напомним, в Москве 12 апреля взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Он принадлежал Василию Прозорову, предателю из числа бывших сотрудников СБУ, который с 2014 года работал в РФ, а впоследствии сбежал на территорию РФ.

Спустя несколько дней оккупанты заявили, что задержали "агента СБУ", взорвавшего авто предателя Украины Прозорова.

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила в исправительной колонии Житомирской области заключенного-агента ФСБ РФ, который после выхода из тюрьмы должен был способствовать прорыву российских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и собирать разведданные о Силах обороны на севере Украины.

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