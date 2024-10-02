В оккупированном Бердянске взорвался автомобиль: поднялся столб дыма. Фото

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области на рассвете 2 октября прогремел мощный взрыв. "Бавовна" произошла в районе городского рыбзавода – неподалеку от порта.

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Подробности сообщила глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина. По ее данным, в городе взорвался автомобиль.

"Сегодня утром, 2 октября, во временно оккупированном Бердянске раздался мощный взрыв. По предварительной информации, взорвался автомобиль в микрорайоне Лиски. Бердянцы сообщили о громком звуке и столбе черного дыма в районе рыбзавода. На место происшествия выехали пожарные и скорые оккупантов", – отметила она.

По данным Telegram-канала "Бердянск Сегодня" очень мощный взрыв около 6 утра прогремел ориентировочно вблизи порта, по улице Украинских партизан.

"Взорвался автомобиль во дворе, пострадал соседний дом", – цитирует паблик сообщение из одного из бердянских чатов.

Другие бердянцы утверждают, что "на территории рыбзавода, в сторону Лисок, огромный столб черного дыма".

Чье авто взорвалось в это утро, по какой причине и с какими последствиями – пока неизвестно. Оккупанты же уже традиционно пытаются замолчать ситуацию.

"Оккупационные власти пока не комментируют ситуацию. Это типичная тактика оккупантов, направленная на сокрытие реального положения вещей от местного населения и мирового сообщества. Призываем жителей Бердянска соблюдать правила безопасности!" – обратилась к жителям оккупированного города глава Бердянской МВА.

Напомним, ранее стало известно, что 1 октября в Подмосковье обнаружили мертвым "экс-министра" "ЛНР". 50-летнего уроженца российской Перми Константина Завизенова обнаружили на его даче с пулевым ранением головы.

Сам ли "министр", который в течение года руководил "энергетикой и угольной промышленностью" в так называемой "ЛНР", покончил с собой, помог ли ему кто-то – доподлинно неизвестно. Но знакомые Завизенова говорят, что у того могли быть причины решить покончить с собой.