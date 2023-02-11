В оккупированном Донецке мощная ''бавовна'': слышны звуки детонации, валит черный дым. Видео

Во временно оккупированный Донецк снова доставили "бавовну". Над Петровским районом города возвышается густой черный дым.

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Расцвела "бавовна" на российском складе, вероятно, с боеприпасами, ведь на видео кроме комментариев напуганных местных слышны еще и звуки детонации. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"А в Донецке хорошо хлопает. Наши говорят, хорошо попали прямо в склад БК или что-то такое. Потому что не просто пылает, а еще дотонирует. Мариуполь ждет "бавовну", - написал он.

Андрющенко также опубликовал видео из оккупированного города. Пожар с детонацией вспыхнул в Петровском районе Донецка – в западной части города (на схеме окрашен фиолетовым цветом).

На одном из видео, снятом местным жителем из окна автомобиля, виден мощный пожар, над местом которого в небо вздымается густой черный дым. Судя по разговору за кадром, прилетело по "какому-то складу, что за "Лучом" (не исключено, что речь идет о магазине с таким названием в Петровском районе).

Также мужчина и женщина на видео утверждают, что огонь вроде бы перебросился на дом, хотя на самих кадрах из-за дыма разобрать, действительно ли это так, сложно.

Подтверждают информацию о поражении склада и в комментариях в донецких пабликах.

На втором видео, снятом в частном секторе, не только виден черный дым, поднимающийся над местом прилета, но и слышны звуки, напоминающие стрельбу или детонацию боеприпасов.

Напомним, 7 февраля мощный "хлопок" посетил газопровод в оккупированной Макеевке. Пожар был такой силы, что столб огня был виден из Донецка. Россияне и их приспешники в Донецке тут же обвинили ВСУ в том, что украинские воины якобы выпустили по городу шесть 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Акцентировали внимание оккупанты и на том, что рядом с местом прилетов расположен интернат.