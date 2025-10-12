В оккупированном Донецке прогремели взрывы: горит бывший гипермаркет и склады армии РФ. Фото и видео

Вечером 11 октября во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы. После этого вспыхнул пожар в гипермаркете "Сигма", который российские оккупанты когда-то "отжали". Ранее на этом месте работал украинский"Ашан".

Местные жители поспешили рассказать об инциденте в соцсетях, добавляя видео и фото с места происшествия. По их словам, неподалеку гипермаркета расположены склады армии РФ, откуда были слышны повторные взрывы.

Один из жителей рассказал, что над городом пролетали четыре беспилотника.

"Было слышно, как сбивают, и сразу – взрыв. Потом начало детонировать. Глянули – горит "Сигма". Огонь перекинулся на посадку. Мы не раз видели, как там по вечерам стояли военные машины", – сказал собеседник.

Другой житель подтвердил, что горит бывший "Ашан":

"Почти сгорел. Дым тянет прямо на жилые дома. Пожарных машин не видно, похоже, нечем тушить".

Местные отмечают, что взрывы в Донецке услышали около 22:30.

Гипермаркет "Сигма-Ленд" расположен на выезде из города в направлении Макеевки.

Очевидцы говорят, что детонации продолжаются и сейчас, а пламя видно из нескольких районов.

OBOZ.UA уже рассказывал о жителе временно оккупированного Донецка по имени Николай. Он заявил, что после атаки украинского дрона врачи изъяли из его головы чип от беспилотника. Инцидент, по его словам, произошел во время работ на крыше здания, где он находился с двумя коллегами. Двое из них получили ранения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как пропаганда РФ запустила новый фейк о мобилизации в Украине. Рупоры Кремля распространяют в сети старое фото якобы "мобилизационного плаката" с символикой дивизии СС "Галичина" и упоминанием о Степане Бандере. Российские пропагандисты утверждают, что этот якобы "мобилизационный" плакат призывает "скорее отправиться к нацисту Бандере".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!