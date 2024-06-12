В оккупированном Донецке прогремели взрывы, поднялся дым. Фото

В оккупированном Донецке утром 12 июня прогремел взрыв. По данным СМИ, есть попадание, над центром города поднялся дым.

Местные паблики обнародовали фото и видео с места прилета. "Глава" оккупационной "администрации" Донецка коллаборант Алексей Кулемзин заявил, что центр города под обстрелом, по его словам, "подробности уточняются".

"Центр Донецка под обстрелом! Слышны сирены! Подробности уточняются! Будьте предельно осторожны!" – написал он в своем Telegram-канале и опубликовал фото попадания.

Местные СМИ сообщают, что прилет был в Киевском районе Донецка.

Как сообщал OBOZ.UA, два дня назад в Донецке прогремели несколько мощных взрывов. Оккупационные власти заявили о якобы обстреле Кировского района города, в частности микрорайона Абакумова.