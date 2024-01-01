В оккупированном Донецке раздались взрывы: сообщают о ликвидации российского 'военкора'. Фото и видео

Во временно захваченном войсками России Донецке вечером 31 декабря прогремели взрывы. Российские пропагандисты заявили о якобы "обстреле со стороны ВСУ" и сообщили, что есть раненные, погибшие и прилеты.

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По данным местных Telegram-каналов, в Ворошиловском районе ликвидирован российский "военкор". Главарь террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин заявил, что погибло три человека, еще семь человек получили ранения.

Как писали пропагандистские издания, в центре Донецка якобы есть прилет в гостиницу "Donbass Palace".

В Буденновском районе, по предварительной информации, был прилет в склад с горюче-смазочными материалами. На месте начался сильный пожар.

Также российские "журналисты" писали про якобы "15 ракет из РСЗО", выпущенных Вооруженными Силами Украины. Петровский район на окраине города якобы был под обстрелом кассетными боеприпасами.

Позже в сети опубликовали видео последствий взрывов в Донецке.

Как сообщал OBOZ.UA:

– в оккупированном Донецке ситуация ухудшается с каждым днем. А декабрь и вовсе стал настоящим испытанием для местных жителей, среди которых есть коллаборанты, так и сторонники Украины. Но и те, и другие, пытаясь выжить, проклинают "новую власть", допустившую катастрофу.

– 15 декабря в Донецке по прилету вспыхнула нефтебаза. По данным местных пропагандистов, инцидент произошел в Буденовском районе города.

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