newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС

В оккупированном Донецке раздались взрывы: сообщают о ликвидации российского "военкора". Фото и видео

Ольга Липич
War
2 минуты
76,6 т.
В оккупированном Донецке раздались взрывы: сообщают о ликвидации российского 'военкора'. Фото и видео

Во временно захваченном войсками России Донецке вечером 31 декабря прогремели взрывы. Российские пропагандисты заявили о якобы "обстреле со стороны ВСУ" и сообщили, что есть раненные, погибшие и прилеты.

Видео дня

По данным местных Telegram-каналов, в Ворошиловском районе ликвидирован российский "военкор". Главарь террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин заявил, что погибло три человека, еще семь человек получили ранения.

Как писали пропагандистские издания, в центре Донецка якобы есть прилет в гостиницу  "Donbass Palace".

В оккупированном Донецке раздались взрывы: сообщают о ликвидации российского "военкора". Фото и видео
В оккупированном Донецке раздались взрывы: сообщают о ликвидации российского "военкора". Фото и видео
В оккупированном Донецке раздались взрывы: сообщают о ликвидации российского "военкора". Фото и видео
В оккупированном Донецке раздались взрывы: сообщают о ликвидации российского "военкора". Фото и видео

В Буденновском районе, по предварительной информации, был прилет в склад с горюче-смазочными материалами. На месте начался сильный пожар.

В оккупированном Донецке раздались взрывы: сообщают о ликвидации российского "военкора". Фото и видео
В оккупированном Донецке раздались взрывы: сообщают о ликвидации российского "военкора". Фото и видео

Также российские "журналисты" писали про якобы "15 ракет из РСЗО", выпущенных Вооруженными Силами Украины. Петровский район на окраине города якобы был под обстрелом кассетными боеприпасами.

Позже в сети опубликовали видео последствий взрывов в Донецке.

В оккупированном Донецке раздались взрывы: сообщают о ликвидации российского "военкора". Фото и видео

Как сообщал OBOZ.UA:

– в оккупированном Донецке ситуация ухудшается с каждым днем. А декабрь и вовсе стал настоящим испытанием для местных жителей, среди которых есть коллаборанты, так и сторонники Украины. Но и те, и другие, пытаясь выжить, проклинают "новую власть", допустившую катастрофу.

– 15 декабря в Донецке по прилету вспыхнула нефтебаза. По данным местных пропагандистов, инцидент произошел в Буденовском районе города.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!