В оккупированном Донецке впервые осудили 'мобилизованного' украинца без российского паспорта за отказ служить в армии Путина

В Донецке впервые осудили мобилизованного украинца, который не имел паспорта государства-агрессора, за отказ служить в армии РФ. Мужчину мобилизовали в феврале 2022 года, через год он находился в федеральном розыске из-за СОЧ, а затем его задержали.

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко ссылаясь на осведомленные источники. Он добавил, что в случае подтверждения информации это может стать первым приговором по статье 337 Уголовного кодекса РФ, вынесенным лицу без гражданства России.

Детали дела

Известно, что приговор в отношении 32-летнего жителя так называемой "ДНР" суд оккупированного Донецка вынес 16 октября. На момент оглашения решения мужчина имел только украинское гражданство, не владел российским паспортом, не подписывал контракт с Министерством обороны РФ и никогда не получал паспорт "ДНР".

"По версии следствия, он был мобилизован 22 февраля 2022 года, служил в воинской части 34483 (в/ч 42600) в составе 110-й бригады. Затем 13 февраля 2023 года он был внесен в базу федерального розыска за "СЗЧ" (самовольное оставление части) и позже задержан", – говорится в сообщении.

По информации Андрющенко, перед судебным разбирательством мужчина находился в концлагере для так называемых "отказников" в поселке Нижняя Крынка. Источники сообщили, что медицинская помощь там практически не оказывалась, несмотря на очевидные признаки истощения, а заключенный за время пребывания похудел почти вполовину.

В суде его представлял государственный защитник. Суд не принял отдельного решения относительно того, может ли лицо, которое не является гражданином РФ и не подписывало контракт с Вооруженными силами России, считаться военнослужащим РФ и, соответственно, подпадать под действие статьи 337 Уголовного кодекса РФ.

Руководитель Центра оккупации отметил, что официальный текст приговора пока не обнародован, поэтому ведется поиск дополнительных подтверждений, однако источник, который предоставил информацию, ранее не был замечен в распространении ложных данных.

В то же время сообщения о существовании настоящего концлагеря вблизи Нижней Крыньки поступают не впервые.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия испытывает серьезные проблемы с набором контрактников в беднейших российских регионах. План пополнения оккупационных войск затормозился из-за низких выплат в этих субъектах РФ. В среднем недобор составляет около 40% от спущенного Москвой плана.

Как ранее писал OBOZ.UA, кремлевские чиновники подготовили специальные законопроекты и устанавливают другие правовые условия, чтобы упростить будущие большие призывы и в целом увеличить численность армии страны-агрессора.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!