В оккупированном Донецке взрывы: затяжная детонация боеприпасов в Азотном микрорайоне. Видео

Во временно оккупированном Донецке в субботу, 29 июля, прозвучали взрывы. В районе микрорайона Азотный происходила детонация боеприпасов.

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Местные жители уже успели поделиться в сети фото и видео "бавовны". Ролики с активной детонацией БК начали появляться в местных интернет-сообществах около 19:40 (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Предварительно, прилетов могло быть несколько – в Киевском и Куйбышевском районах. Сообщалось о задымлении за "Камаз-Центром".

"Прилеты один за одним", – жаловался один из пропагандистских Telegram-каналов.

Есть вероятность, что поражен был склад БК российских оккупантов. Данные уточняются.

Так называемые власти террористической "ДНР" подробности как всегда скрывают. Однако жители одного из донецких чатов в Telegram жаловались, что город активно обстреливали из артиллерии, а в Куйбышевском районе детонировали боеприпасы.

Как писал OBOZREVATEL, вечером 28 июля во временно оккупированный Крым снова посетила "бавовна". Громко было в Казачьей бухте: очевидцы слышали там взрывы и видели "скорые" и полицейские машины, помчавшиеся в направлении места происшествия. В ГУР уточнили: поражен склад боеприпасов в месте дислокации 810-й бригады морской пехоты ВС РФ.

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