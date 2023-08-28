В оккупированном Энергодаре раздался взрыв в штабе кадыровцев: в ГУР рассказали детали спецоперации. Видео

В оккупированном россиянами Энергодаре 28 августа произошел взрыв в штабе ОМОН. В результате операции местного движения сопротивления, координированного Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, была поражена импровизированная "казарма" спецподразделения российской национальной гвардии "Ахмат-1".

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ГУР МО Украины. Как сообщается, взрыв произошел по адресу ул. Строителей, 46, где раньше находилось отделение одного из украинских банков, однако после вторжения кадыровцы переоборудовали здание для своих нужд.

Отмечается, что взрыв произошел утром в 9:50. В результате пострадал личный состав оккупационных сил, а также припаркованные во дворе автомобили.

В помещении возник пожар, на место происшествия прибыли пожарные и бригады скорой помощи. В настоящее время продолжается определение количества погибших и пострадавших "кадыровцев". Уточняется, что среди гражданских никто не пострадал.

После серии взрывов захватчики сразу же эвакуировали местную военно-гражданскую администрацию. Сейчас в городе оккупанты проводят проверки и ограничили доступ к интернету.

Напомним, что украинские дроны 27 августа атаковали военный аэродром в Курске. Они отработали по пяти российским самолетам, радару С-300 и двум "Панцирям".

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