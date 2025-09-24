В оккупированном Энергодаре россияне незаконно задержали более 200 работников ЗАЭС и пытали их – Truth Hounds

Правозащитная организация Truth Hounds обнародовала масштабный отчет о преступлениях России на оккупированной части Запорожской области. По их данным, российские военные незаконно удерживали более 200 сотрудников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и жителей Энергодара, подвергая их пыткам, психологическому давлению и принудительному сотрудничеству.

Кроме нарушений прав человека, в документе Truth Hounds говорится об угрозах ядерной безопасности и активном участии корпорации "Росатом" в управлении оккупированным городом и станцией. Отмечается, что эта оккупация, которая длится уже четвертый год, также стала свидетелем сочетания нарушений прав человека, международного права и острых рисков для ядерной безопасности, что имеет глубокие национальные и глобальные последствия.

Российские оккупация ЗАЭС

Российские войска зашли в Энергодар 4 марта 2022 года, менее чем через две недели после начала полномасштабного вторжения. Они захватиликрупнейшую атомную электростанцию Европы, установив контроль над критической инфраструктурой и постепенно заменяя украинскую администрацию собственными органами. Несмотря на сопротивление гражданского населения и массовые акции протеста, уже в конце марта оккупанты развернули систематические репрессии против активистов, добровольцев теробороны и работников станции, которые отказывались сотрудничать.

"К осени 2022 года Россия консолидировала свой контроль путем поэтапного референдума, указов о передаче ЗАЭС под юрисдикцию России и отключения станции от энергосети Украины. Население Энергодара сократилось с 50 000 до оккупации до примерно 10 000 к марту 2025 года", – сообщили правозащитники.

Система пыток и незаконных заключений

Truth Hounds задокументировали создание не менее семи мест содержания под стражей в Энергодаре и окружающих районах. Всего было незаконно задержано не менее 226 человек, большинство из которых подверглись жестоким пыткам: избиения, удары током, сексуальное насилие, имитации казней и угрозы членам семей.

Людей лишали пищи, воды и медицинской помощи, что грубо нарушает международное гуманитарное право. Часть заключенных заставляли подписывать соглашения о сотрудничестве или делать пропагандистские заявления на камеру.

Какую роль сыграл "Росатом" в оккупации

Правозащитники отметили активное участие российской государственной корпорации "Росатом" в процессе оккупации. Через финансовые и административные структуры корпорация контролировала городской бюджет, а ее представители занимали ключевые должности в оккупационной администрации. Работников ЗАЭС заставляли подписывать контракты с "Росатомом", фактически интегрируя их в систему оккупационного управления. Такаяпрактика создает основания для международной корпоративной ответственности.

Оккупация станции и преследование квалифицированных специалистов создали беспрецедентные риски для ядерной безопасности. Шесть реакторов ЗАЭС остановлены еще с сентября 2022 года, однако в мае 2025 года глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил о планах восстановить полную мощность станции.

Правозащитники Truth Hounds предупредили, что в случае перезапуска одного или нескольких реакторов в нынешних условиях возможен масштабный выброс радиоактивности с последствиями для всей Европы.

Нарушение международного права

В отчете добавили, что действия российских войск и "Росатома" подпадают под определение военных преступлений и преступлений против человечности по Римскому статуту и Женевским конвенциям. Речь идет не только о пытках гражданского населения, но и об использовании ядерного объекта в военных целях, что прямо запрещено международными договорами.

Truth Hounds и "Greenpeace Украина" призвали к немедленным и решительным международным действиям:

субъекты уголовного правосудия в соответствующих юрисдикциях должны начать расследование и судебные преследования против лиц и организаций, ответственных за военные преступления, преступления против человечности и нарушения правил ядерной безопасности в Энергодаре и на Западной АЭС.

Ключевые заинтересованные стороны должны срочно ввести расширенные санкции против "Росатома" и его дочерних компаний, направленные на финансовые потоки, поддерживающие оккупацию.

Инспекционной группе МАГАТЭ на месте должен быть предоставлен полный и беспрепятственный доступ к персоналу станции и всех соответствующих зон ЗАЭС.

Независимый мониторинг состояния прав человека в Энергодаре и любых местах содержания под стражей является чрезвычайно важным, при этом приоритет должен отдаваться защите персонала станции.

Органы ООН должны делать больше для публичного осуждения ситуации на ЗАЭС и обеспечить систематический мониторинг и отчетность о нарушениях прав человека, нарушениях международного права и рисках для ядерной безопасности.

В любых текущих переговорах приоритет следует отдавать возвращению ЗАЭС под контроль Украины.

Правозащитники отметили, что возвращение ЗАЭС под украинский контроль является единственным путем обеспечения безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце августа российские оккупанты, которые удерживают Запорожскую атомную электростанцию, не допустили экспертов Международного агентства по атомной энергии к недавно построенной дамбе. Причина якобы в "проблемах с безопасностью".

