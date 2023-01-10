В оккупированном Крыму "бавовна": говорят о громких взрывах. Фото и видео
В оккупированном Крыму 10 января снова прозвучали взрывы. Предположительно сработала ПВО в Севастополе и в Гвардейском.
Об этом пишут местные жители в крымских пабликах. Они также публикуют фото и видео с места событий.
В частности, взрывы примерно в 12:30 прозвучали во временно оккупированном Севастополе.
"13:30 снова ПВО!? Страшно жуть Минут 10 назад в небе был замечен белый след предположительно от ракеты и летал истребитель. Ракета летела куда-то вдаль", – пишет один из крымских каналов, указывая российское время.
Судя по опубликованным кадрам, над городом сработала ПВО.
В то же время, народный депутат Украины Алексей Гончаренко пишет, что ПВО предварительно сработала и в Гвардейском.
"Предварительно работала ПВО над Гвардейским близ Симферополя. Там находится аэродром", – пишет Гончаренко.
На канале "Крымский ветер" взрывы в районе Симферополя также подтверждают.
"В Симферополе бабах", - отмечено в подписи к фото со следами работы ПВО, присланной авторам канала подписчиком-симферопольцем.
Сейчас, отмечают авторы канала, неизвестно, по какой цели работала ПВО оккупантов - и удалось ли им сбить ту цель.
Между тем подписчики канала сообщили, что в городском военном госпитале Симферополя якобы объявлена боевая тревога.
"В Симферопольском военном госпитале объявили боевую тревогу, сообщают наши подписчики. Руководство сообщило, что на Симферополь летят много беспилотников", – пишет канал.
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