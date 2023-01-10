В оккупированном Крыму ''бавовна'': говорят о громких взрывах. Фото и видео

В оккупированном Крыму 10 января снова прозвучали взрывы. Предположительно сработала ПВО в Севастополе и в Гвардейском.

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Об этом пишут местные жители в крымских пабликах. Они также публикуют фото и видео с места событий.

В частности, взрывы примерно в 12:30 прозвучали во временно оккупированном Севастополе.

"13:30 снова ПВО!? Страшно жуть Минут 10 назад в небе был замечен белый след предположительно от ракеты и летал истребитель. Ракета летела куда-то вдаль", – пишет один из крымских каналов, указывая российское время.

Судя по опубликованным кадрам, над городом сработала ПВО.

В то же время, народный депутат Украины Алексей Гончаренко пишет, что ПВО предварительно сработала и в Гвардейском.

"Предварительно работала ПВО над Гвардейским близ Симферополя. Там находится аэродром", – пишет Гончаренко.

На канале "Крымский ветер" взрывы в районе Симферополя также подтверждают.

"В Симферополе бабах", - отмечено в подписи к фото со следами работы ПВО, присланной авторам канала подписчиком-симферопольцем.

Сейчас, отмечают авторы канала, неизвестно, по какой цели работала ПВО оккупантов - и удалось ли им сбить ту цель.

Между тем подписчики канала сообщили, что в городском военном госпитале Симферополя якобы объявлена боевая тревога.

"В Симферопольском военном госпитале объявили боевую тревогу, сообщают наши подписчики. Руководство сообщило, что на Симферополь летят много беспилотников", – пишет канал.

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