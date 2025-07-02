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В оккупированном Крыму ликвидировали замкомандующего Черноморским флотом РФ: первые подробности

Ольга Липич
War
1 минута
12,9 т.
В оккупированном Крыму ликвидировали замкомандующего Черноморским флотом РФ: первые подробности

Во временно захваченном Россией Крыму якобы ликвидировали командующего Черноморского флота страны-агрессора. По данным россиян, речь идет об Ильдаре Ахмерове и произошло это в среду, 2 июля.

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Об этом сообщили российские так называемые военкоры в Telegram. Они заявили, что Ахмеров был убит "в результате подлого удара ГУР МО".

В оккупированном Крыму ликвидировали замкомандующего Черноморским флотом РФ: первые подробности

Подробностей возможной ликвидации российского вице-адмирала пока нет. В Главном управлении разведки Минобороны Украины эту информацию пока не комментировали. В стране-агрессоре потерю также еще не признали.

Отметим, что с 2024 года командующим Черноморского флота является адмирал Сергей Пинчук. В открытых источниках сказано, что Ильдар Ахмеров – начальник штаба, первый заместитель командующего Черноморским флотом ВМФ РФ с 2024 года.

В оккупированном Крыму ликвидировали замкомандующего Черноморским флотом РФ: первые подробности
В оккупированном Крыму ликвидировали замкомандующего Черноморским флотом РФ: первые подробности

OBOZ.UA выясняет информацию о новых потерях россиян в Крыму.

Ряд российских пропагандистов в Telegram днем 2 июля начали ныть о потерях, но не уточнили о чем идет речь. Они писали, что "это война", намекая на потери.

В оккупированном Крыму ликвидировали замкомандующего Черноморским флотом РФ: первые подробности

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины ликвидировали офицера армии РФ Дмитрия Чеботаря, который командовал штурмовой группой оккупантов, захватившей город Селидово в Донецкой области. Военного преступника обезвредили на Покровском направлении фронта.

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