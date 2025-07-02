В оккупированном Крыму ликвидировали замкомандующего Черноморским флотом РФ: первые подробности

Во временно захваченном Россией Крыму якобы ликвидировали командующего Черноморского флота страны-агрессора. По данным россиян, речь идет об Ильдаре Ахмерове и произошло это в среду, 2 июля.

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Об этом сообщили российские так называемые военкоры в Telegram. Они заявили, что Ахмеров был убит "в результате подлого удара ГУР МО".

Подробностей возможной ликвидации российского вице-адмирала пока нет. В Главном управлении разведки Минобороны Украины эту информацию пока не комментировали. В стране-агрессоре потерю также еще не признали.

Отметим, что с 2024 года командующим Черноморского флота является адмирал Сергей Пинчук. В открытых источниках сказано, что Ильдар Ахмеров – начальник штаба, первый заместитель командующего Черноморским флотом ВМФ РФ с 2024 года.

OBOZ.UA выясняет информацию о новых потерях россиян в Крыму.

Ряд российских пропагандистов в Telegram днем 2 июля начали ныть о потерях, но не уточнили о чем идет речь. Они писали, что "это война", намекая на потери.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины ликвидировали офицера армии РФ Дмитрия Чеботаря, который командовал штурмовой группой оккупантов, захватившей город Селидово в Донецкой области. Военного преступника обезвредили на Покровском направлении фронта.

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