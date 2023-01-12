В оккупированном Крыму начали вербовать наемников в ЧВК: пытаются заманить деньгами

Представители страны-агрессора РФ продолжают придумывать разнообразные способы втягивания россиян и не только в войну против Украины. Так, во временно оккупированном Крыму захватчики ищут наемников в ряды частных военных компаний.

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Потенциальных кандидатов привлекают деньгами. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке на утро 12 января.

Отмечается, что на полуострове оккупанты объявили набор наемников в новосозданные так называемые ЧВК под названиями "Щит" и "Русич".

Туда приглашают бывших военнослужащих и других сотрудников силовых структур, причем приоритет предоставляется офицерам.

"Чтобы хоть как-то заинтересовать, потенциальным кандидатам обещают высокое денежное содержание, а также то, что они якобы не будут привлекаться к боевым действиям на территории Украины", – информирует Генштаб.

Напомним: Россия перебросила в Крым технику и подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты. Их разместили на заводе "Крымский титан" в Армянске.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Годжес подчеркнул, что Украина должна освободить Крым, и это должно произойти до конца августа 2023 года. По его убеждению, очень мала вероятность, что в ответ на освобождение полуострова Россия применит ядерное оружие.

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