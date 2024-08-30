В оккупированном Крыму ночью слышали взрывы: что известно

Ночью 30 августа во временно оккупированном Крыму прозвучали взрывы. Громко было в районе аэродрома Кировское и в районе Джанкоя.

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Со стороны аэродрома крымчане слышали минимум три взрыва. Об этом пишет "Крымский ветер" со ссылкой на сообщения подписчиков.

Первое сообщение о взрывах в Крыму в паблике появилось ближе к 3 часам ночи.

"О трёх взрывах в районе аэродрома Кировское и одном взрыве в районе Джанкоя сообщают подписчики", – отмечено в сообщении, опубликованном в 02:57.

Спустя несколько минут "Крымский ветер" уточнил, что всего над Кировским были слышны четыре взрыва: три из них – в районе аэродрома, еще один – над железнодорожной станцией Кировское.

"Утро. Джанкой, Кировское, что видно? Кто знает подробности или снял фото/видео – пишите в наш бот (анонимно)", – призвали авторы канала уже утром.

Напомним, ранее агентство аналитики Molfar исследовало удары по авиабазам армии РФ – и пришли к выводу, что с начала 2024 года авиабазы и военные аэродромы российских оккупационных войск подверглись по меньшей мере 40 атакам со стороны Украины. Большинство таких ударов были нанесены в результате операций Главного управления разведки Минобороны (32%), еще 15% атак совершила СБУ, 10% поражений – на счету Сил обороны, 9% и 7% ударов нанесены воинами ССО и Воздушных сил соответственно.

Согласно исследованию, с марта по август 2024 года на авиабазы оккупантов на территории России было совершено 35 атак.

Еще 5 атак было совершено на военные аэродромы агрессора во временно оккупированном Крыму.