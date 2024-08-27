Было не менее 40 атак: агентство аналитики Molfar исследовало удары по авиабазам армии РФ. Инфографика

С начала 2024 года авиабазы и военные аэродромы российских оккупационных войск подверглись по меньшей мере 40 атакам со стороны Украины. Большинство таких ударов были нанесены в результате операций Главного управления разведки Минобороны.

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Об этом говорится в исследовании OSINT-агентства Molfar. Согласно исследованию, с марта по август 2024 года на авиабазы оккупантов на территории России было совершено 35 атак.

Еще 5 атак было совершено на военные аэродромы агрессора во временно оккупированном Крыму.

Большинство атак (32%) были нанесены дронами-камикадзе Главного управления разведки Украины. Еще 15% атак на счету СБУ, 10% поражений произвели Силы обороны, 9% и 7% ударов нанесены специалистами ССО и Воздушных сил соответственно.

Приблизительно 1/5 часть атак по российской авиационной инфраструктуре осуществлена неизвестными силами или подразделениями.

Отметим, что OSINT-сообщество Molfar насчитывает 35 аналитиков и более 200 волонтеров, занимающихся идентификацией военных преступников, опровержением российской пропаганды, сбором архива событий полномасштабной войны, сведением перечня недружественных к Украине субъектов.

С 24 февраля команда Molfar присоединилась к киберсопротивлению полномасштабной российской агрессии в Украине.

Напомним, что 16 августа дронами-камикадзе был повторно атакован военный аэродром "Саваслейка" в Нижегородской области России. Удар нанесли специалисты Главного управления разведки Минобороны Украины. В результате этой операции были уничтожены российский носитель "Кинжалов" и военные самолеты.

Также известно, что нефтебазу "ФГКУ" Комбинат "Кавказ" в районе населенного пункта Пролетарской Ростовской области России ночью 18 августа также поразили дроны ГУР украинского производства. Объект работал на враждеский ВПК и обеспечивал деятельность российских оккупационных войск.

Ранее сообщалось, что в ночь на 14 августа СБУ совместно с ГУР и Силами обороны совершила масштабную атаку на российские аэродромы. Поражены четыре военных аэродрома врага на территории РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, руководитель ГУР Кирилл Буданов рассказал, что в ночь на 21 августа пять регионов РФ были атакованы беспилотниками. Всего было применено около 50 БПЛА. Часть летела на столицу страны-агрессора Москву.

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