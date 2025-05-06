В оккупированном Крыму перекрыли Севастополь и Керченский мост: сообщают о ракетной атаке

Вечером во вторник, 6 мая, в оккупированном Крыму было неспокойно – захватчики заявили о ракетной атаке. В связи с этим было перекрыто движение по Керченскому мосту.

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Также в Севастополе приостановили движение морского транспорта. Об этом сообщает "Крымский ветер".

С аэродромов "Бельбек" и "Саки" в небо подняли истребители. После этого поступали сообщения о взрывах в Алупке.

В российских пабликах утверждали, что их ПВО якобы работает по ракетам "Нептун".

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Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на субботу, 3 мая, российские захватчики тоже перекрывали движение по Крымскому мосту. После этого в оккупированной Керчи прогремели сильные взрывы.

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