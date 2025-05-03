Оккупанты перекрыли Крымский мост и цинично попросили 'сохранять спокойствие': в Керчи раздались взрывы

В ночь на субботу, 3 мая, российские захватчики перекрыли движение по Крымскому мосту. После этого в оккупированной Керчи раздались сильные взрывы.

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В сети публиковали кадры, на которых можно увидеть попытки российской ПВО работать по целям. "В Керчи взрывы, стреляет росПВО, сообщают подписчики. Уже насчитали 7 взрывов", – писал "Крымский ветер".

В российских пабликах писали о ракетной опасности и угрозе БПЛА.

Напомним: командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа подтвердил, что Керченский мост, соединяющий временно оккупированный Крым с территорией России, продолжает оставаться важной целью для Сил обороны Украины. Он подчеркнул, что ключом к успеху является информационная тишина.

Как сообщал OBOZ.UA, в разных районах временно оккупированного российскими войсками Крыма в ночь на пятницу, 2 мая, местные жители жаловались на многочисленные взрывы. Громко было в Севастополе, Симферополе, Евпатории, Гвардейском. Оккупанты перекрывали движение автотранспорта по Керченскому мосту.

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