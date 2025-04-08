'Нет крепостей, которые невозможно разрушить': Неижпапа назвал приоритетную цель для Сил обороны Украины

Командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа подтвердил, что Керченский мост, соединяющий временно оккупированный Крым с территорией Россией, продолжает оставаться важной целью для Сил обороны Украины. Он подчеркнул, что ключом к успеху есть информационная тишина.

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Об этом Неижпапа сказал в интервью проекту "Радио Свобода" "Крым.Реалии". Он признал, что поразить Крымский мост, особенно сейчас, не является простой задачей.

"Конечно, мост – это сложная цель, особенно сейчас. Но нет крепостей, которые невозможно разрушить, и нет границ, которые нельзя преодолеть. Так же и мост", – отметил военный.

Он подчеркнул важность информационной тишины в таких операциях. Сообщения о возможных ударах или отрицание их проведения лишь дают преимущество врагу, поэтому необходимо соблюдать максимальную секретность.

"Если мы скажем, что завтра ударим по Крымскому мосту, то противник узнает об этом через телевидение. Поэтому информационная тишина – ключ к успеху", – сказал Неижпапа.

Командующий ВМС добавил, что цели в Крыму и других регионах, где находятся российские войска, продолжают поражать наши Силы обороны. Однако важность других фронтов может влиять на интенсивность атак.

Как сообщал OBOZ.UA, месяц назад в комментарии The Guardian Алексей Неижпапа сказал, что Украина готовится к третьему удару по Крымскому мосту. Тогда он выразил уверенность, что Киев сможет разрушить этот мост.

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