Украина готовит еще один удар по Керченскому мосту – The Guardian

Украина готовится к третьему удару по Крымскому мосту. Командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины, вице-адмирал Алексей Неижпапа выразил уверенность в том, что Киев сможет разрушить этот мост.

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Об этом он сказал в комментарии The Guardian. Неижпапа отметил, что два предварительных удара уже нанесли существенные повреждения.

В частности, повреждена как дорожная, так и железнодорожная части моста. Из-за повреждений железнодорожной части моста российские военные уже не могут переправлять крупногабаритные грузовики, что ограничивает их возможности в снабжении техникой и ресурсами для войны.

Неижпапа добавил, что Россия уже осознает масштаб угрозы, поскольку активно обсуждается планирование третьей операции.

"Россияне понимают, что мы активно обсуждаем третью операцию. Есть такая поговорка: "Бог любит троицу", – сказал он, улыбаясь.

Напомним, Россия понесла значительные потери в заграждениях из барж, установленных у Крымского моста в Керченском проливе. Во время осенне-зимних штормов почти половина этих конструкций была уничтожена или исчезла.

Ранее стало известно, что российские оккупанты пытаются прикрыть пробелы в заграждении у Крымского моста, что было повреждено штормом. У незаконного сооружения появились новые баржи, с помощью которых россияне пытаются оградить мост от атак.

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